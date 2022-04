Walter Queijeiro sorprendió a Alex Caniggia y Melody Luz en una situación comprometida: "Les dejo 10 minutos más"

Tras ganar por segunda vez la competencia de la semana, Melody Luz obtuvo su segunda gala en la suite especial de El hotel de los famosos, y otra vez eligió a Alex Caniggia como su acompañante.

Pero todo tiene un fin, y por eso el gerente de guardia, Walter Queijeiro y Rodrigo Noya fueron a la habitación para tomarles la orden para el desayuno y advertirles que se acercaba el check-out y encontraron a los participantes muy acaramelados.

Allí, Alex les fue dando las indicaciones para el desayuno solo con el movimiento de su mano, sin dejar de hacer “cucharita” con su compañera. “Ahí había un clima caliente. Hay cosas de este hotel que me las voy a llevar a la tumba”, aseguró Queijeiro en un corte de edición.

Más sobre este tema Alex Caniggia dio detalles de su noche con Melody Luz en El Hotel de los Famosos: "Hicimos cucharita, pero no me la chapé"

WALTER QUEIJEIRO SORPRENDIÓ A ALEX CANIGGIA Y A MELANY LUZ IN FRAGANTI EN LA SUITE

Tras recibir el desayuno, la pareja optó por seguir prodigándose mimos debajo de las sábanas. “Uh, estoy para dormirme de vuelta”, aseguró la bailarina, mientras Alex notaba “qué piel suave” tiene su compañera.

Pocos segundos después, Queijeiro llegó a la habitación para señalarles a Alex y a Melody que se habían pasado media hora del check out, pero lo que vio lo detuvo. “¡No puede ahora!”, intentó detenerlo Caniggia, mientras el gerente de guardia exclamaba “¡Uy, disculpen!”.

“Es la hora del check out, se pasó media horita”, notó Walter Queijeiro. “Si quieren, les dejo 10 minutos más. ¿Quiere? Pero le recuerdo que es la hora del check-out”, le recordó el periodista. “Lo que debe hacer un buen gerente es no contar todo lo que vio en un hotel, así que lo que vi, por ahora, me lo guardo para mí”, señaló Walter en un corte de edición.