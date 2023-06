“Voy a hacer que tu nieto te odie como yo”: el mensaje de More Rial a su padre antes de bloquearlo en WhatsApp

“Mi último mensaje hacia él fue ‘como yo te odio, voy a hacer que el nene (Facundo Benicio) te odie a vos también’”, relató More.

“¿Vos te pensás que cuando volvió de Colombia lo vio aunque sea 20 minutos?”, consultó Morena al cronista. “Es mi hijo. Mi hijo pregunta por su abuelo, pero ya se va a olvidar. Que no se preocupe”, agregó.

La guerra que Morena Rial anticipó en Instagram la semana pasada explotó con todo, con Jorge Rial, su propio padre, como enemigo.

En el estudio de A la tarde, reveló: "Me cortó la niñera de mi hijo y el alquiler de mi departamento, y me hizo volver de Córdoba al pe...". G-plus

"Faltó amor, Jorge. Eso es lo que no tenés. A mí no me amó, menos amó a mi hijo", lo fulminó tras de decir que su papá "siempre se manejó por plata".