Viviana Canosa apuntó contra Actrices Argentinas tras su polémica con L-Gante: "Si fuera Thelma Fardin me defenderían"

El fuerte enfrentamiento de Viviana Canosa con L-Gante, que de las redes sociales pasó al ámbito judicial, expuso una vez más las diferencias entre la periodista y el Colectivo de Actrices Argentinas.

"Si fuera Thelma Fardín me defenderían, pero como estoy del otro lado, que me joda", disparó la conductora de Viviana con vos.

El palito de Canosa vino a cuento de una queja contra Pablo Echarri por salir a bancar a L-Gante, luego de que el cantante le dijera a Viviana que su "choma era pasivo", a modo de respuesta a una opinión discriminatoria de Canosa.

"¿Y qué dice Pablo Echarri? Cada vez lo quiero más a L-Gante. Y tu mujer (N del R: Nancy Dupláa) milita el colectivo verde. Por mí que diga todo lo que quiera, pero hace violencia de género".

VIVIANA CANOSA CRUZÓ FUERTE A PABLO ECHARRI

En el comienzo de su primera editorial de Viviana con vos (A24) Viviana Canosa ya había apuntado fuerte contra Pablo Echarri.

"Me encantaría decir que tenemos un gobierno espectacular. Me encantaría, pero no lo tenemos, y yo no soy como Pablo Echarri, ¿eh?", advirtió.

"Yo por suerte cobro un sueldo y no necesito que nadie me diga lo que tenga que decir y mucho menos como tengo que pensar", lanzó Viviana Canosa, sin filtros, contra Pablo Echarri.