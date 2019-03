A 24 horas de que Carlos Monti contara en Pamela a la Tarde que Emilio Disi e Iliana Calabró habrían tenido una relación prohibida, la viuda del actor cómico, Elvira, decidió romper el silencio, en primera persona, en el ciclo de Pamela David.

"Fue un error de los dos. Ella también era grande, sabía que era un tipo casado. Ella lo buscaba, lo volvía loco, y él aceptaba". G-plus

Segura de su versión, la mujer sostuvo la información y emitió fuertes frases sobre Iliana. "A mí me llamó Monti, tenía muy buena data, me preguntó si era verdad (lo de Disi y Calabró) y le dije que 'sí'. No era para que se armara esto. Fue una infidelidad. ¿Qué tipo no tiene una infidelidad? A Emilio lo quiero mucho, jamás voy a hablar mal de él y para mí fue un error de los dos, no es un error solo del hombre. Ella también era grande, sabía que era un tipo casado. Ella lo buscaba, yo doy fe, lo volvía loco, y él también aceptaba. Para mí fue un error de los dos", comenzó diciendo Elvira, sorprendida por la magnitud que tomó la noticia.

Luego, agregó: "Esto no me gusta, lamento habérselo confirmado. Uno no quiere quedar como la boluda que nunca lo supo. Me pasó por ese lado. Y sí, lo sabía, lo había hablado con Emilio y era la verdad. Pero no pensé que iba a rebotar en todos los programas, tener que iniciar juicios... Yo solamente confirmé algo que pasó hace muchos años, que lo hablé con Emilio. Eso no destruyó mi familia. Sí tuvimos momentos muy álgidos, pero teníamos una familia muy fuerte".