Virginia Gallardo, tras la muerte de Gustavo Martínez: "Si bien no me esperaba este desenlace, hay cosas que no me sorprenden"

En medio de la conmoción que generó la noticia sobre la muerte de Gustavo Martínez, quien se arrojó del piso 21 del edificio en el que vivía junto a Felipe y Martita –los hijos de Ricardo Fort- Virginia Gallardo hizo un profundo análisis del tema en Intrusos.

“Estoy muy triste, tengo varios sentimientos encontrados. Por un lado, acompañar a la gente cercana, que hoy estuve en contacto con algunos” lanzó la panelista del ciclo de América, visiblemente movilizada.

“Es una situación que nunca cae bien. Conozco ciertos detalles que de a poco van a ir saliendo a la luz y si bien no esperaba este desenlace, no me sorprende para nada”, agregó, sorprendiendo a sus compañeros con sus palabras.

Por último, Virginia habló del rol de Gustavo, quien tenía la tutela legal de los hijos del empresario: "Nadie puede poner en tela de juicio lo que fue ese hombre para esos dos nenes. Hoy se pueden entender quizás un montón de otras cosas, pero él dio sus vida por esos chicos. Entiendo el momento que deben estar pasando, es todo muy reciente, el dolor, su historia pero realmente creo que cuando esto baje van a poder recapacitar".

Si estás atravesando una crisis emocional o estás preocupado por un familiar o amigo en esta situación podés encontrar ayuda. Centro de Asistencia al suicida: 135 desde Capital y Gran Buenos Aires. (011) 5275-1135 desde todo el territorio nacional