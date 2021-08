Virginia Gallardo salió al cruce de las feroces críticas de Rodrigo Díaz, el ex de Ricardo Fort: "Me resbala lo que dice"

La serie biográfica sobre la vida de Ricardo Fort abrió viejos rencores e intrigas entre los familiares, amigos y exparejas del mediático. Rodrigo Díaz, quien fue su último novio, criticó con dureza que Virginia Gallardo, exnovia del empresario, haya desistido de participar. Ella, tras sus dichos, hizo su descargo.

"No me dolió lo que dijo, me resbala en realidad. No llegué a conocerlo", aseguró la panelista en Intrusos, después de que el modelo había dicho que la vedette “quiere ocultar su pasado”.

"Lo que dijo él que nunca le atendí el teléfono, no es verdad. Atendí, quedamos en vernos después de años y pasó lo que pasó. Pasan personajes que hablan de vos como si te conocieran. Si hubiera tenido una mala relación con él, después de tantos años, ¿no les llama la atención que quiera contactarme?", asevero, filosa.

Incluso Virginia aseguró que para darle prioridad a su noviazgo con el chocolatero le dijo “no” a conducir junto a él Fort Night Show, el programa de TV que él tenía. "Dejé de lado una oportunidad de conducción porque se mezclaba lo profesional con lo personal. Era muy difícil, estaba en un boliche y Ricardo caía", recordó.