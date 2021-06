Virginia Gallardo le paró el carro en vivo a la ex de Urcera por cómo habló de Nicole Neumann: "Dejemos de lado el tema de la edad"

Micaela Álvarez Cuesta (27), exnovia del José Manuel Urcera (32) y actual novio de Nicole Neumann (40), visitó el piso de Intrusos, donde recordó entre lágrimas la relación que tuvo con el corredor. En un momento Virginia Gallardo intervino con todo cuando la joven se refirió con ironía a la edad de la modelo.

“Nicole habló de ‘la experiencia’ por esto de que vos le decías ‘señora’ y ella hablaba de la experiencia con un cuerpo de niña. Es un lomazo el de Nicole pero no es un cuerpo de niña. ¿No sentís que te está mojando la oreja?”, le preguntó Paula Varela a Micaela.

“Sí. Me encanta que las mujeres grandes se sientan bellas, lindas. Es más, Nicole tiene la edad de mi mamá aproximadamente y me gusta que se sientan así, porque me gusta que mi mamá se sienta así”, señaló, picante.

Virginia: "Igual dejemos de lado el tema de la edad y la belleza. Pensemos en que si sigue juntos, como pasó con vos, es porque hay amor. Sino siempre caemos en eso o en la plata". G-plus

“Siento que me quiso mojar la oreja, pero se nota que ‘la experiencia’ no le bastó porque el sábado él me vio a mí”, arrojó la exnovia del piloto, haciendo que Virginia salga al cruce. “Bueno, igual dejemos de lado el tema de la edad y la belleza. Pensemos en que si sigue juntos, como pasó con vos, es porque hay amor. Sino siempre caemos en la edad, en la belleza, en la plata”, lanzó contundente Gallardo al escucharla.

Por su parte, Paula Varela salió a contradecirla. “Bueno, tampoco podés hablar de un recontra amor a los dos meses”, señaló, mientras Micaela Álvarez Cuesta afirmaba que “ojalá que sea genuino”, pero que no creía que fuera a durar la relación de su ex, José Manuel Urcera y Nicole Neumann. ¡Picante!