Virginia Gallardo y un contundente mensaje a Laurita Fernández sobre Nicolás Cabré: "Que no te corten la libertad"

Confirmada la separación de Laurita Fernández de Nicolás Cabré, Virginia Gallardo miró a cámara y le dio un contundente mensaje a la bailarina. "Que no te corten la libertad", sentenció la panelista en Intrusos.

Más sobre este tema El profundo motivo de la separación de Laurita Fernández y Nicolás Cabré: "Ella está aburrida y él es fóbico"

"Más allá de la vida personal de ellos, porque a él no lo conozco, y no quiero tomar partido por nadie, pero a ella sí y la quiero, digamos la verdad", comenzó diciendo Virginia.

"Acá tuvimos la primicia de Pallares, que dijo 'vamos a tirarlo como una duda lo de la separación', pero después entraron las especulaciones", continuó Gallardo, tras anunciarse la ruptura.

"Ella de novia, ¿se mostraría con un ex? No. ¿Se la vería tan radiante y feliz? No. ¿Iría a bailar a La Academia? No", mencionó Virginia. G-plus

Luego, la panelista enumeró una secuencia de hechos que hizo públicamente Laurita Fernández que llevaron a los "Intrusos" y a Gallardo a sospechar de la separación de Cabré. "Ella de novia, ¿se mostraría con un ex? No. ¿Se la vería tan radiante y feliz? No. ¿Iría a bailar a La Academia? No", mencionó Virginia.

Y expuso sin filtro su contundente conclusión: "Entonces, dijimos 2 más 2 es 4, se separó… Laurita, que no te corten la libertad. Sos talentosa. Tenés un presente y un futuro".

"Entonces, dijimos 2 más 2 es 4, se separó… Laurita, que no te corten la libertad. Sos talentosa. Tenés un presente y un futuro". G-plus

LAURITA FERNÁNDEZ CONFIRMÓ SU RECIENTE SEPARACIÓN DE NICOLÁS CABRÉ

Laurita Fernández hizo frente a los rumores de separación de Nicolás Cabré y aseguró que está bien y soltera.

Más sobre este tema Carmen Barbieri mandó al frente a Fede Bal: "Se tatuó la boca de Laurita Fernández"

"Estoy atravesando un momento, pero muy bien. Estoy sola en este momento, pero la verdad es que esto es muy reciente", se sinceró la actriz en diálogo con Teleshow.