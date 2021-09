Virginia Gallardo contó el fuerte reclamo que Benjamín Vicuña le habría hecho a Estefanía Berardi: "Te estoy advirtiendo de un juicio, no te estoy pidiendo un favor"

La carta documento que Benjamín Vicuña le envió a Estefanía Berardi con el objeto de que detenga sus informes sobre el supuesto affaire que habría tenido con una moza cordobesa en 2019, surtió un efecto contundente en la ex Combate. En Intrusos, Virginia Gallardo dio detalles reveladores sobre el intercambio de mensajes que tuvieron el actor y la periodista, en los que él le dijo de forma muy concreta que todo se trataba de una clara advertencia.

“Vicuña está emputecido con la chica Berardi, la querida colega que está exquisita en lo de Carmen. Impecable toda la data que tiene. Pero hay novedades porque Vicuña no la deja en paz a la chica Berardi porque le sigue escribiendo”, dijo Rodrigo Lussich en Los Escandalones, para darle pie a que Virginia Gallardo agregue datos al respecto.

“La llamé para que me diga qué pasó. Ella me dijo ‘no quiero hablar mucho porque Vicuña se comunicó conmigo, pero me sigue escribiendo’. Ella interpretó el mensaje y le dijo ‘está bien, yo te respeto y si no te gusta, yo no hablo más’. Y él le dijo ‘te estoy advirtiendo de un juicio, no te estoy pidiendo un favor’. Él le manda esta carta documento, yo no sabía si era una nueva modalidad en la pandemia”, agregó Virginia Gallardo, que conoce a Berardi de la época en la que ambas formaban equipo en Combate.

“Yo creo que hace esto para frenar a todos los que van a hablar después de la relación que arranque, que lo vieron con esta, con otra”, advirtió por su parte Marcela Baños. “Esto tiene un efecto amedrentador. Sabemos que detrás de las cartas documentos a los famosos hay dos objetivos: amedrentar o ganar juicios a los canales que sean solidariamente responsables y sacar plata. Siempre buscan plata o amedrentar”, completó por su parte Rodrigo Lussich sobre la carta documento de Benjamín Vicuña a Estefanía Berardi.