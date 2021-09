El video súper dulce de Mirko viendo un mensaje que le envió Lali Espósito: "Enamorado de ella"

Marley y Lali Espósito, desde que compartieron La Voz Argentina (Telefe) se muestran súper compinches. Además de llevarse genial con el conductor, la actriz y cantante adora a su hijito, Mirko, que es su fan.

En este contexto, Marley compartió un tierno video de Mirko grabando un clip que luego le mandó Lali y contó que su hijo la adora: "Enamorado de Lali... La ve y se emociona".

"Hola Lali, ¿cómo estás? Hice una 'rotonda' que te va a encantar", se lo escucha decir a Mirko mirando hacia la cámara. Con rotonda el nene se refería a una torre que hizo con bloques de juguete.

Enternecida por el gesto del pequeño, Lali le respondió con la misma ternura a través de un dulce video.

"No, no, no, no... Qué obra de arte esa 'rotonda', ¿me estás cargando? Yo quiero ir con mi auto y girar ahí. Espectacular", se la escucha decir.

Acto seguido, Marley compartió otro clip del nene mirando una y otra vez el video de su ídola saludándolo; se lo puede ver con las piernas para arriba, moviendo el cuerpo en señal de alegría y riendo sin parar.

¡Muy tierno!