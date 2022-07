El video de la romántica propuesta de casamiento de Alejandro Fantino a Coni Mosqueira en Grecia

Alejandro Fantino (50) y Coni Mosqueira (28), que siempre se muestran muy enamorados, viajaron a Gracia. Sin dudas, estas no fueron unas vacaciones más.

Durante una jornada playera, el conductor le propuso casamiento a la modelo a orillas del paradisíaco Mar Egeo. Y ella, súper emocionada, aceptó con alegría.

"¡El corazón me explota de felicidad! A orillas del Mar Egeo, decirte 'sí' fue lo más mágico de mi vida", expresó la modelo en Instagram, desde Santorini.

EL VIDEO DE LA PROPUESTA DE MATRIMONIO DE ALEJANDRO FANTINO A CONI MOSQUEIRA

"La propuesta más romántica que verán. Miren lo bien que la hizo. Me pidió que lo grabara para la apertura de un informe de ESPN sobre las aguas del mar Egeo, se lookeó todo, me hizo bajar a la playa, buscó un lugar apartado, se arrodilló en el agua, me hizo poner play y empezó a hablar del amor y guerras en el mar".

"Sumergió sus manos en el mar y salieron con un anillo". G-plus

"Sumergió sus manos en el mar y salieron con un anillo. Feliz es poco, me sorprende cada día", contó Conie junto al video que muestra a Fantino antes y después de hacerle la gran pregunta.

En el clip se puede ver a Ale describiendo el lugar donde minutos después le propondría casamiento, el anillo que le dio a su futura esposa y también las fotos más lindas juntos luego de que Coni aceptara la romántica propuesta.

¡Preparamos el arroz!