Video: Mauro Icardi fue pescado in fraganti mirando a una mujer en Turquía

Desde que Wanda Nara y Mauro Icardi pisaron Turquía, tuvieron una fervorosa bienvenida de parta de los fanáticos y autoridades del Galatasaray, el club por el que fue fichado el futbolista. Un canal captó el momento en el que los ojos se le fueron… ¡por una morocha, apenas llegado a Estambul!

Más de 30 mil personas esperaron al exjugador del París Saint-Germain, quien llegó acompañado de la integrante de ¿Quién es la máscara? con sus hijos, y las cámaras del canal que tiene el club captaron el momento en el que se perdía por un instante por una mujer turca.

El marido de la mediática quedó in fraganti cuando pasó una joven a su lado y lo mostraron desviando la mirada para verla. ¡Puede pasar!

ELIANA GUERCIO, PICANTE SOBRE EL ESCÁNDALO DE WANDA NARA, MAURO ICARDI Y CHINA SUÁREZ

La llegada de Sergio Romero a Boca Juniors hizo que toda la familia que armó con Eliana Guercio vuelva a la Argentina. Intrusos entrevistó a la exvedette y uno de los temas de los que habló fue de Wanda Nara y la polémica por la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez. “¿Qué opinión te merecen las actitudes de Wanda que también tiene muchos hijos como vos y tiene espacio para cada vez más los escándalos mediáticos?”, indagó el cronista del ciclo de Flor de la Ve a la exbailarina, quien en febrero fue mamá de su cuarto hijo, Luca Gael.

“No los hace ella. A mí me encanta, ella me encanta. Ella pone en un primer lugar a sus hijos siempre”, destacó. “Es una persona súper popular y es normal que siempre estén saliendo cosas”, aseveró.

“¿Hubieras perdonado una infidelidad con una persona del medio con todo lo que se filtró?”, preguntó el periodista del ciclo de América. “Sí, pero no sé si fue una infidelidad al final”, aseguró, primero. “Cada pareja es un mundo y ellos tienen una familia hermosísima. Me encanta que no hayan podido destruir ese matrimonio”, lanzó, filosísima.