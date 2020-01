El video del escándalo de Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, en Punta del Este: "¡Ella me pegó!"

Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, protagonizó el primer escándalo de 2020, en Punta del Este. La joven y su madre, Mercedes Sarrabayrouse, estuvieron involucradas en una pelea callejera en la puerta de la disco Tequila durante el Año Nuevo, que habría terminado con una denuncia en la comisaría de La Barra.

“Lucía salía del boliche, fue a sacar su auto y había otro auto un poco cerca. Empezaron con ‘corré el auto, no te lo corro’. Bajó el propietario del otro auto, que interrumpía para que Lucía pudiera salir. Aparentemente hubo una discusión. Lucía le habría pegado a este señor, lo habría tirado arriba del capot y este señor tiene un tema de salud”, relató Adrián Pallares.

En redes sociales se filtraron las imágenes del momento, levantadas en Los Ángeles de la Mañana. En la grabación se puede escuchar al vecino que acusó a Celasco, Marcelo Parra. “¡Ella me pegó! No hace más que pegarme”, se queja el hombre argentino, veraneante en la ciudad uruguaya.

“El auto de atrás está mal estacionado, no el de ella. Ella no te está tocando el estacionamiento”, se escucha a una mujer defender a Lucía. “¡Yo no te toqué boluda! ¡No lo puedo creer!”, completa el denunciante. Sarrabayrouse salió en defensa de su hija y le envió fotos a Ángel de Brito para demostrar que el auto de su hija no bloqueaba el garaje del vecino.