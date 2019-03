El video del emotivo momento en que Jorge Rial conoció a su nieto, Francesco Benicio: "No lo podía creer"

Es un día muy especial para la familia. En la mañana del martes, Morena Rial (20) dio a luz a Francesco Benicio, su primer hijo, fruto de su relación con Facundo Ambrosioni (19). Abuelo orgulloso, Jorge Rial (57) abrió Intrusos hablando del mágico momento que viven todos y compartió un video del emotivo instante en el que conoció a su nieto, a minutos de nacer.

“Este es el momento en el que me encuentro con mi hija y con mi nieto. Este es el momento en el que la estaban bajando al cuarto. Recién saliditos, eh. Nos estábamos conociendo. No lo podía creer, le hablaba a mi hija porque no sabía qué hacer. El primer encuentro con mi hija y mi nieto. Francesco estaba dormido”, contó todavía emocionado el conductor.

“Facundo estuvo en parto. Un monstruo, se la bancó a muerte. Muy bien Morena también que se la aguantó. Muy valiente, es una chica muy valiente. La admiro mucho. Más allá de cualquier cosa que puede pasar, estoy orgullosa de ella. De las dos. De Morena y de Rocío”, completó Jorge, con el corazón en la boca.

