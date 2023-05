El video de Alfa de Gran Hermano, furioso tras ser insultado en la calle: "Los seguí y me bajé; los dos arrugaron"

Walter "Alfa" Santiago tuvo en entredicho en la vía pública. Fue filmado y, antes de que el material se haga viral en las redes sociales, el exparticipante de Gran Hermano 2022 hizo un contundente descargo en las redes sociales.

"Si puteas, ¡bancatelá! Le hablo al cagón de la camioneta", escribió Alfa sobre el video que subió a Instagram, en el que se lo ve bajando de su vehículo, furioso, en dirección a una camioneta. Según su relato, uno de los integrantes lo habría insultado.

Más sobre este tema Alfa y Romina de Gran Hermano, coqueteo y picantes chicanas en vivo: "Parecías una esposa despechada"

En las imágenes se lo ve al ex Gran Hermano gritando e insultado a los ocupantes de la camioneta, en plena vía pública. "Cagón, hijo de pu... ¡Bajá! Pelotudo, vení", se lo escucha decir a Alfa.

EL DESCARGO DE ALFA TRAS EL INCIDENTE EN LA CALLE

"¿Cómo andan? Les cuento antes de que empiecen a hablar o de que se viralice el video. Hoy venía circulando muy tranquilo por Avenida del Libertador, escuchando música, a 50 o 60 kilómetros por hora. Venía muy tranquilo".

"Se me pone una camioneta al lado, y me dicen '¡Alfa!'. Lo miro, lo saludo. Pero el que iba en el lado del acompañante me dice 'viejo puto'. Pasaron y aceleraron. Entonces, ¿qué hice? Los seguí, puse el auto adelante, frené y me bajé".

"Les dije '¿viejo puto a quién?'. Los dos arrugaron. Hay que aprender que cuando abrís la boca te la tenés que bancar. Y yo por más que sea una persona publica, no me voy a bancar que me puteen o me digan lo que sea en la calle. No me lo voy a bancar de nadie y nunca. Si me decís viejo puto, bancátela vos".