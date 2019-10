Vicky Xipolitakis quebró en llanto al recordar su escandaloso matrimonio con Javier Naselli: "No pasé nada bueno con él, nada"

Luego de vivir una escandalosa separación de Javier Naselli (52), con quien tuvo a su hijo Salvador Uriel, Vicky Xipolitakis (33) recordó con el dolor marcado en su corazón el difícil momento que atravesó en su matrimonio.

“A Dios le pedí un compañero y me mandó al mejor. Es mi Salvador y mi luz. Mi corazón esta desilusionado pero bien. Yo siempre vuelvo a resurgir como al Ave Fénix. Pasan desilusiones en la vida, pero no me voy a quedar arrastrada ni llorando”, comenzó dicienzo Vicky en Pampita Online.

“Él siguió su vida, yo voy a seguir la mía. Lo único que quiero es por su hijo, el que tanto pidió que no sé para qué porque nunca se hizo cargo”, agregó, en medio de su catarsis junto a Carolina Ardohain.

En ese momento, al ver a su hijo detrás de cámara, la invitada no pudo evitar quebrar en llanto: "Viví un montón de cosas desde que nació. La panza de la cesárea se me hinchó así porque no se podía hablar. No deja deja de ser el padre de mi hijo. Si algo bueno tuvo creo que quedó en Salvador y lástima que no lo pueda estar disfrutando tampoco, porque yo no pasé nada bueno con él, nada”

“Tengo a mis amigos de la vida, a mi hermana. Ellos son la familia que elegí, sin ellos no podría hacer nada. Entro todos hacemos de mamá y papá”, cerró, con lágrimas en los ojos y feliz por esta etapa dedicada de lleno a su bebé.