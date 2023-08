El amor siempre da nuevas oportunidades. Y así lo vive Vicky Xipolitakis (31), quien comenzó un romance con Javier Naselli (52), el hombre que logró entrar a su corazón tras el fallido noviazgo con José Ottavis (36). El hombre es directivo del banco sueco UBS, está radicado en Nueva York y es multimillonario, pero la Griega quedó fascinada por los gestos de amor que el hombre tiene con ella. ¿Por ejemplo? Se tatuó las iniciales de Vicky en su tobillo derecho.

"Me sorprendió mucho el tattoo que se hizo y sé que fue un acto de amor con el corazón. Esto lo valoro, no lo material. Lo material a veces llama la atención. Y digo a veces porque gracias a Dios, en la vida conozco y tuve de todo, pero eso no me enamora. Los actos del corazón me llegan al cuore", le contó Vicky a Clarín. "Lo que más me gustó de él es su humildad", confió la vedette, y además aseguró que él la hace "muy feliz porque es una muy buena persona".

Tattoo VJX jajajajajajaja ❤ You are my love pic.twitter.com/GmAJwQaLjb — Victoria Xipolitakis (@VXipolitakisOK) 4 de abril de 2017

Pese a que la relación es reciente, Vicky depositó todos sus sueños en el ejecutivo argentino radicado en Estados Unidos que la conquistó: "Fue durante el verano, en Punta, en la casa de unos amigos. Siempre soñé con formar una familia y tener 3 hijos. Sigue ese sueño en pie. Con Javier estoy muy bien. El tiempo me dará la respuesta".