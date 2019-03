El año y medio de amor entre Mica Viciconte (29) y Fabián Cubero (40) marcha sobre rieles, pero resguardado de la exposición mediática extrema. De nuevo juntos en Buenos Aires, luego de la temporada teatral que llevó adelante la blonda en Mar del Plata, la pareja habló con Los Ángeles de la Mañana de su relación íntima y de sus planes de convivir en un futuro no muy lejano.

Ante la consulta del notero, sobre una supuesta baja de perfil de la pareja, Cubero respondió con simpleza: "No, ustedes no nos buscaron más. El perfil sube cuando nos buscan ustedes". Y Viciconte le puso una cuota de pimienta a su respuesta: “Lo que pasa es que yo estuve de temporada en Mar del Plata, estuvimos bastante lejos, y cuando no hay tanto quilombo, uno se tranquiliza más y pasa eso".

"Somos una pareja normal, tampoco hay que mostrar todo el tiempo ante las cámaras que hay amor. En puertas cerradas nosotros nos entendemos", dijo Mica. G-plus

Superada la distancia laboral que los afectó el verano, Fabián comentó: "Cuando no estoy con ella, la extraño mucho, nos divertimos mucho. Nos ensamblamos bien, cada uno tiene su forma de llevar adelante la pareja y la pasamos muy bien".

Sin embargo, ante la posibilidad de vivir bajo el mismo techo, Mica acotó: "Yo me acabo de mudar a un departamento más grande, el día de mañana se puede poner todo junto, pero por ahora estoy bien así".

"No tengo demasiada relación con Nicole, la relación es con mis hijas", manifestó Fabián. G-plus

En medio del ida y vuelta de declaraciones, el cronista de LAM les hizo una particular pregunta: "¿Puede ser que ustedes se quieran mucho, pero no tanto, como que mantienen distancias claves para que la pareja funcione?".

Sorprendidos con la consulta, el exmarido de Nicole Neumann señaló: "No, por ahí no somos tan demostrativos para el afuera". Mientras que su novia explicó: "Somos una pareja normal, tampoco hay que mostrar todo el tiempo ante las cámaras que hay amor. En puertas cerradas nosotros nos entendemos".

Más sobre este tema Fabián Cubero sorprendió a Mica Viciconte: "El anillo no es de compromiso, salvo que vos quieras casarte"

Sobre su relación con la madre de sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna, Cubero concluyó: "No tengo demasiada relación con Nicole, la relación es con mis hijas".