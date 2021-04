Verónica Ojeda recordó un polémico conflicto que se desató cuando murió el papá de Diego: "No dejaron entrar una corona de flores de Dieguito Fernando"

Luego de que el abogado Sebastián Baglietto, administrador de la herencia de Diego Maradona, les pidiera a las hermanas del Diez que le entregaran la llave de la casa que fue de Don Diego Maradona y Doña Tota, Verónica Ojeda se refirió con ternura a esta propiedad.

Actualmente, la vivienda en la que Verónica vivió durante un año -en 2005- cuando arrancaba su relación con Diego, forma parte de la sucesión de los hijos del astro futbolístico. De hecho, ya se las habrían entregado.

Al recordar lo feliz que fue junto a Doña Tota y Don Diego, Verónica también rememoró una angustiante situación que vivió en el velorio del papá de su ex, en junio de 2015. ¿Qué pasó? Le habrían negado la entrada al papá y al hermano de Ojeda, que asistieron para despedirse del hombre.

"No, no lo dejaron entrar ni a mi papá ni a mi hermano. Me encantaría saber quién dio la orden y saber qué pasó ahí. No solo no dejaron entrar ni a mi papá ni a mi hermano: yo mandé una corona de parte de su nieto, Dieguito Fernando, y no me la dejaron entrar”, sentenció en Secretos verdaderos (América) en diálogo con Luis Ventura.

¡Muy fuerte!