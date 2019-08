A cuatro meses y medio del accidente en un teatro de Tucumán, la salud de Sergio Denis (70) continúa estable, aunque el cantante permanece en coma desde entonces. Ante el paso del tiempo, Verónica Monti, la pareja del artista al momento del accidente, se sinceró en una nota con Intrusos.

"Me quiero quedar con la imagen del último café que tomamos", enfatizó. G-plus

“El 11 de agosto van a cumplirse cinco meses, es mucho tiempo. Pero bueno, ya no hay mucho más para hacer, digamos, más que rezar. Si es que hay un milagro y puede llegar a pasar”, afirmó. Luego, cuando el periodista le preguntó si se consideraba separada de Sergio, Verónica admitió: “Sí. Soy la última pareja de Sergio. La verdad es que estoy masticando el cierre de la historia porque lamentablemente es así. Me considero la última pareja”.

Por otra parte, Monti descartó que se concrete su visita a la sala de terapia intensiva donde se recupera su ex: “Por más que estoy con el tema de la mediación para poder ver a Sergio, no quiero esta mediación ni quiero volver a verlo. Me quiero quedar con la imagen del último café que compartimos el domingo por la mañana, antes de que tome el avión a Tucumán. Me parece que no voy a ir a una mediación a implorarle o rogarle a los Hoffmann poder verlo”.

Al final, Verónica Monti se pronunció ya como exmujer de Sergio Denis: “Yo lo quise, lo quiero y lo voy a querer toda la vida. No hay manera de que deje de quererlo. Siempre voy a estar agradecida por su paso por mi vida. Agradezco su existencia, es un antes y un después. Lo que pasa es que la historia la tengo que cerrar, porque eventualmente, en algún momento sí voy a rehacer mi vida y no puedo tener una historia abierta y abrir otra”.

Estas declaraciones se dan en el contexto de los rumores de que Verónica Monti habría iniciado un romance con Marcelo di Costa, un músico que imita a Andrés Calamaro tanto en la música como en el look.