A los 48 años, Verónica Lozano ha conseguido construir una prolífica carrera en televisión. La conductora de Corta por Lozano traspasa la pantalla de Telefe gracias a su frescura, su frontalidad y su honestidad. En pareja hace 11 años con el empresario Jorge "Corcho" Rodríguez, la presentadora reveló cómo es su educación ‘antiderroche’ para su hija, Antonia (9).

"Hay que inculcarles que las cosa cuestan. Si salimos de compras y hay varias prendas que le gustan, es ‘elegí solo una’". G-plus

“Muchas veces las madres caemos en eso de ‘¡hay chicos que no tienen para comer, desagradecida…!’. Y no es el modo. A Antonia le enseño con ejemplos claros cómo administrar sus útiles: si viene algo de canje, hacemos sorteos, si hay de más, se comparte, si la ropa no se usa, se regala…”, comenzó Vero, en una entrevista con la revista Gente.

“Para los chicos es difícil cuantificar en términos de dinero. Pero hay que inculcarles que las cosa cuestan. Si salimos de compras y hay varias prendas que le gustan, es ‘elegí solo una’. No alejarla de la realidad y de que hay otros universos es una construcción diaria”, completó la conductora.