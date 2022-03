Vero Lozano volvió a la Argentina y mostró los ejercicios que hace para recuperarse del grave accidente que sufrió en Aspen

El domingo 27, Vero Lozano llegó a la Argentina, tras ser operada de sus pies, luego de caer de una aerosilla en Aspen, Estados Unidos, donde estaba de vacaciones con su pareja, Corcho Rodríguez, y su hija Antonia.

Más sobre este tema Analía Franchín relató el dramático accidente de Vero Lozano: "Los operadores no escuchaban los gritos de treinta personas"

"Es domingo salió el sol. Estoy en casita, mis perros, mis plantas, mis amores. Estoy descubriendo un universo nuevo, con miedo, esperanza y puteadas", escribió la conductora de Cortá por Lozano en Instagram, junto al emotivo regresó a su hogar, donde se reencontró con sus perritos, sus seres queridos y sus espacios.

"Estoy en casita, mis perros, mis plantas, mis amores. Estoy descubriendo un universo nuevo, con miedo, esperanza y puteadas". G-plus

Y agregó: "Siempre estuve cuidada y contenida, no solo por mi familia, sino también por assit card, quienes desde el primer momento se ocuparon de todo. Gracias”.

En esa misma publicación, Vero mostró que comenzó a ejercitar su cuerpo, para tomar fuerza en su abdomen, piernas y brazos, dado que tendrá que aprender a caminar de nuevo, luego de que ambos pies se "pulverizaran" al caer, a más de siete metros de altura, de una aerosilla.

Más sobre este tema Vero Lozano contó su desesperante sentimiento cuando quedó colgando de la aerosilla: "Sentí que estaba en manos de Dios"

EL LLANTO DE VERO LOZANO AL REVELAR QUÉ LE DIJO CORCHO RODRÍGUEZ TRAS EL ACCIDENTE

"Cuando volvió Corchi al hospital, yo ya estaba en la silla, dando vueltas. Fuimos a un barcito que había por ahí, lo miré y me puse a llorar. Le dije: 'Ay, perdón por esto'. No porque me sintiera culpable, pero estábamos en vacaciones”, dijo Vero, angustiada, en una salida virtual para su programa.

"Los dos nos pusimos a llorar y él me dijo: 'Yo pensé que te habías muerto'", reveló Vero Lozano a pura lágrima.

Vero, ¡que te recuperes pronto!