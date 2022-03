Vero Lozano reveló cómo le reconstruyeron los talones tras la caída: "Me pusieron huesito de gente muerta"

El regreso de Verónica Lozano a la conducción de Cortá por Lozano fue desde su casa, y desde allí reveló un detalle inédito sobre la operación que le hicieron para salvarle los tobillos después de caerse desde casi ocho metros de altura.

"Me hicieron de cada lado una incisión que no se las muestro porque hay gente comiendo. Me pusieron tornillos, huesito de gente muerte. O sean, huesos donantes y plaquitas", afirmó la conductora.

Luego, Vero contó que la cirugía demoró cinco horas en total y se sinceró: "Tenía los dos talones detonados. Me lo tomo con humor, porque es mi estilo, pero la verdad que es recomplicado lo que me pasó".

VERÓNICA LOZANO CONTÓ SU PROCESO DE RECUPERACIÓN

Por otra parte, Verónica Lozano comentó cómo es su rehabilitación: "Yo tengo un proceso de recuperación para que el cuerpo se adapte a lo nuevo y se vuelvan a constituir los tejidos, los huesos".

"Eran diez semanas y me faltan ocho, para poder pararme y si Dios quiere poner el peso de mi cuerpo sobre mis pies", continuó.

"Cuando estoy solita estoy sin botas y con una media blanca tipo de futbolista para cuidarme y dejo respirar la herida, que está muy bien. Si todo va bien, mañana me sacan los puntos. En primera instancia lo que podría hacer es pararme en el agua, porque ahí el cuerpo pesa menos. Y ahí ir practicando", cerró Vero Lozano.