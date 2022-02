Vero Lozano se emocionó por el regalo de sus compañeros del programa: "Son un amor"

La demostración de cariño que Verónica Lozano recibió de parte de todos sus compañeros de Cortá por Lozano fue un gesto que le llegó al corazón a la conductora.

"Ay... son muy amor... Estoy muy emocionada", comenzó Vero al mostrar la imagen en un video que compartió en Stories.

"Me llegó esta foto divina de todo mi equipo amado. Seguramente alguno no está porque estaba en su puesto de trabajo, y no llegó a la foto, pero están en mi corazón" explicó junto a Copito, el perrito que todas las tardes la acompañaba en los estudios de Telefe.

"Y estás flores. ¡Los amo profundamente!", completó Lozano al enfocar el ramo, mientras que de fondo se veían sus tobillos enyesados.

ANALÍA FRANCHÍN RELATÓ EL ACCIDENTE DE VERO LOZANO

Presente en la misma aerosilla del centro de sky de Aspen que Vero Lozano, su amiga Analía Franchín había relatado la dramática situación.

"Estábamos juntas, a un centímetro de distancia. Ella intentó ponerse los bastones debajo de la cola y nunca llegó a sentarse y la silla fue avanzando", explicó en Por si las moscas.

Y continuó: "La instructora le dijo que se tirara cuando estaba a 30 centímetros del piso. Pero cuando la silla avanzó ya sabíamos que se venía algo horrible y cuando frenó ya estaba como muy alto. Una locura, yo la agarraba con una mano, la instructora con otra"

"Fue una secuencia de terror. Yo vi cómo cayó, cómo rebotó, fue desesperante. Le preguntamos si estaba bien y dijo que sí con la cabeza. Esto no es un accidente, es una negligencia porque paran a cada rato la silla y la paran cuando no la tienen que parar", cerró Analía Franchín sobre la caída desde siete metros en la nieve de Vero Lozano.