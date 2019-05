El verdadero motivo por el que Charlotte Caniggia no quiso compartir un móvil con More Rial

Pese a que Morena Rial fue confirmada para estar en la salsa de a tres junto a Charlotte Caniggia en el Súper Bailando, una actitud de la hija de Mariana Nannis llamó la atención y despertó las sospechas sobre su vínculo con la invitada.

Todo comenzó en un móvil para Hay que ver, en el que Charlotte se mostró reacia a compartir la nota junto a la hija de Jorge Rial. Fue entonces que en medio de las especulaciones, la participante aclaró los tantos: "Lo que pasa es que queremos guardarnos para la previa. Es sólo eso. No había ningún problema con ella, me llevo muy bien. Queremos que sea un poco una sorpresa. Eso de que nos llevamos mal lo inventó la prensa", explicó la entrevistada en Siempre Show (lunes a viernes a las 20 horas por Ciudad Magazine).

Más sobre este tema Charlotte Caniggia no quiso compartir una nota con More Rial: "Fue su manager"

"Invitar a More fue una idea mía porque ya la conozco, somos buenas conocidas, estuvimos en varios lugares y ella vino a Caniggia Libre (el reality que protagoniza junto a su hermano Alex por MTV) muchas veces. Ahí pegamos buena onda", agregó.

"Lo que pasa es que queremos guardarnos para la previa. Es sólo eso. No había ningún problema con ella, me llevo muy bien. Queremos que sea un poco una sorpresa. Eso de que nos llevamos mal lo inventó la prensa". G-plus

Por último, Charlotte no escatimó en halagos para su compañera: "Me pareció una chica súper buena onda. La definiría como una chica honesta, ella es como es y no le importa lo que la gente piense de ella. Es así, no es que quiere aparentar algo, no es falsa y eso me gusta de ella. A su bebé ya lo conocí y es muy lindo".

¡Todo bien!

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!