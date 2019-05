El lunes 13, Luis Ventura reveló los nominados a los premios Martín Fierro 2019 y, sorpresivamente, ni Jorge Rial ni Intrusos están dentro de las ternas.

Desde entonces, ambos intercambiaron fuertes declaraciones en los medios, con las que visibilizaron sus diferencias. "Me tuve que ir de La Red, Intrusos y Paparazzi porque él no quería que esté", le dijo Ventura a Ciudad Magazine, dejando en claro los trabajos que perdió por su distancia con su colega.

Esa misma semana, Luis le dio una entrevista al programa Viva la terde, de Canal 26, y le puso el pecho a una concreta pregunta: "Al fin al cabo, ¿Jorge Rial es una buena persona?". Y el periodista de Involucrados contestó: "Él lo sabrá en su interior. No me ocupa el tema. No tengo trato".

Respecto a si se juntaría a tomar un café con Jorge, concluyó: "Él quedó en invitarme, alguna vez. Lo estoy esperando hace 5 años... Yo hablo (con él) en los tonos que él me trata. Me trata bien, lo trato bien; me trata mal y respondo de la misma manera. Cuando a Jorge me lo cruzo en la calle hablamos perfectamente. Pero yo no espero el café, si se da, se da. Mi vida sigue".