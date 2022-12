"Vengañela": el regreso de Daniela Celis a Gran Hermano 2022 generó una catarata de memes

Este lunes fue una noche llena de sorpresas en Gran Hermano 2022 ya que Santiago del Moro no condujo una gala de eliminación, sino todo lo contrario, una votación popular para decidir el reingreso de dos participantes a la casa, que terminaron siendo tres, entre ellos Daniela Celis.

La participante de Moreno marcó un récord al superar a sus siete compañeros por el 40,98 por ciento de los votos de sus seguidores y por eso fue la primera en regresar a la casa, donde fue recibida con mucha algarabía por Julieta Poggio y Romina Uhrig.

Sin embargo, a la hora del reencuentro con Thiago Medina, la cosa se puso algo fría para Daniela, que, a pesar de haberlo abrazado como si nada, puso en marcha la venganza que les prometió a sus seguidores mientras estuvo en el exterior de a casa.

Al salir de la casa, Daniela se enteró de la traición de Coti Romero, que le hizo “la espontánea” en su última semana en el certamen, y también tuvo que ver cómo Thiago optaba por salvar a Alexis antes que a ella, que finalmente quedó eliminada.

DANIELA INICIÓ SU ESTRATEGIA Y SE GANÓ MILES DE MEMES COMO “VENGAÑELA”

De esta manera, la joven de Morena comenzó su campaña para regresar al certamen haciendo foco en su “venganza” personal contra aquellos que ocasionaron su eliminación de manera intencional o no.

“Este minuto es para decirles que los estuve viendo y escuchando lo que quieren ustedes. Por eso voy con eso. Necesito que me apoyen muchísimo. No sé si la casa me va a elegir o no, pero este lunes quiero que sepan que voy a entrar a la casa a jugar sola”, dijo Daniela en un video que grabó para sus seguidores.

“Mi juego va a ser sola y con ustedes. Voy a jugar a lo que me dicen ustedes que les gustaría ver de mí. Así que #Vengañela”, agregó, en referencia a que no se sumará a la estrategia de ninguno de los otros participantes, ni siquiera de Julieta y Romina, sus amigas.

De esta manera, comenzaron a circular por las redes cientos de memes pidiendo que Daniela concrete su venganza de una vez por todas bajo el hashtag #Vengañela.