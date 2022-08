El vaticinio de Estefi Berardi tras el audio de Wanda Nara sobre su divorcio de Icardi: "Ahora él vuelve con la China"

La sorpresiva viralización del audio en el que Wanda Nara le señala a su empleada doméstica que vino a Argentina a iniciar los trámites de divorcio de Mauro Icardi generaron revuelo en los medios, y Estefi Berardi hizo un vaticinio sobre el futbolista, inspirada por Carmen Barbieri.

En LAM, Ángel de Brito puso al aire varias veces el audio que Wanda le envió a Carmen, a raíz del reclamo económico de la mujer uruguaya, y entonces sus “angelitas” comenzaron a lanzar elucubraciones de todo tipo y calibre.

“Ahora, si se divorcian ya veo que retoman Mauro y la China”, dijo Estefi, generando todo tipo de comentarios entre sus compañeras. “¡Pero la China tiene novio!”, acotó, pícara, Fernanda Iglesias, aunque luego reconoció que “puede ser”.

Más sobre este tema Wanda Nara le pidió el divorcio a Mauro Icardi: el audio que lo confirma

ESTEFI BERARDI ASEGURÓ QUE MAURO ICARDI PODRÍA RETOMAR SU VÍNCULO CON LA CHINA SUÁREZ TRAS EL DIVORCIO

“Carmen Barbieri siempre decía ‘terminan juntos estos’”, agregó Estefi, mientras Nazarena señalaba que la actriz está en pareja con Rusherking. “Y bueno, se pelea y se separa de su novio. Se separó de los padres de sus hijos, no se va a separar de un noviecito”, le contestó Iglesias.

En noviembre, a pocos días del estallido del Wanda Gate, Estefi le preguntó a Carmen su opinión sobre el affaire de Icardi y la China, cuando todavía había más dudas que certezas sobre el tema, y la conductora de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) fue enfática al respecto.

"Puede ser. Qué se yo… A mí me parece que sí. Si hay amor ahí… Porque la China es muy enamoradiza. Yo no creo que salga por salir con alguien. Yo no creo que la China salga por salir, con este, con ese, con aquel, que ella haga una lista. Quien dice que esta pareja (de la China y Mauro) se ponga fuerte. No puedo asegurarlo, pero lo huelo. Como mujer tengo esa intuición", aseguró Carmen.