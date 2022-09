Vanesa Aranda, la madre de El Noba, recibe señales de su hijo: "En cualquier momento entra por la puerta"

Vanesa Aranda, la madre de El Noba, habló con ternura sobre su hijo a tres meses de su trágico fallecimiento.

El cantante falleció el 3 de junio tras haber estado 10 días en coma como consecuencia de haber chocado con su moto.

En este contexto, la señora contó que recibe señales de su hijo y que todos los días tiene la sensación de que regresará y le dirá "hola, viejita".

VANESA ARANDA HABLÓ DE LAS SEÑALES QUE RECIBE DE EL NOBA

"Yo hasta el día de hoy tengo esa sensación de que en cualquier momento entra por la puerta diciéndome ´hola viejita´, como me decía él, pero yo todavía no lo soñé”.

"Hay amigos y primos que me dicen que lo soñaron y que está bien, me dicen eso, me escriben y me dicen que lo soñaron y que estaba re lindo. Yo todavía no lo soñé y tengo esa sensación que en cualquier momento aparece en mi casa y por más que me digan que estoy loca yo siento eso, igual que con el celular y sus mensajes".

"Yo todavía no lo soñé y tengo esa sensación que en cualquier momento aparece en mi casa y por más que me digan que estoy loca yo siento eso, igual que con el celular y sus mensajes". G-plus

"Al margen que él haya tenido su fama y sus cosas, ´¿Má llegaste?´¿Má fuiste a trabajar?´. Todos esos mensajes que me mandaba, para mí esas son cosas lindas", conto Vanesa, muy dulce, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Y se despidió haciendo hincapié en que todo lo que se haga para recordar a su hijo le produce inmensa alegría.

"Todo lo que sea en referencia a mi hijo y para recordar a mi hijo me parece perfecto y siempre lo voy a tener presente. Él decía que quería sonar en todos lados para que no se olviden de él. Ese es el único recuerdo que voy a tener", cerró.

¡Mucha fuerza!