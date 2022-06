Valeria Mazza contó cuánto afectó a su hija Taína el ataque a Tiziano: "Anoche se puso sensible y a llorar'"

La trompada que recibió Tiziano Gravier (20) hace dos semanas no sólo le fracturó la mandíbula a él, sino que también produjo un daño emocional en Taína (14), su hermana menor según reveló Valeria Mazza.

"Anoche estábamos con Taína, en un momento se puso sensible, a llorar, y dijo: 'yo pensé que lo de Tiziano no me había afectado, pero me re afectó'. Y sí, obvio", relató la esposa de Alejandro Gravier en un móvil para Intrusos.

"A todos nos afectó", reconoció Valeria Mazza sobre las repercusiones que tuvo en ella y el resto de su familia la fractura de la mandíbula de Tiziano Gravier, quien fue vuelto a operar la semana pasada por una fisura derivada del ataque.

Más sobre este tema Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza, habló por primera vez tras el ataque: "No quiero revancha ni venganza"

LA PREOCUPACIÓN DE VALERIA MAZZA POR TIZIANO GRAVIER Y SUS HERMANOS

Las declaraciones de la modelo se dieron luego de que admitiera que no estaba al corriente de los detalles de la causa judicial contra los dos jóvenes que se entregaron a la Justicia en Rosario, y que fueron imputados por "lesiones dolosas graves" luego del violento ataque de hace dos semanas a Tiziano.

Más sobre este tema Habló la madre de uno de los atacantes de Tiziano Gravier: "Mami, le pegué al hijo de Valeria Mazza"

"Alejandro está ocupándose de la causa", dijo.

"Yo estaba muy pendiente de Tiziano y de mis otros hijos", se sinceró Valeria Mazza.