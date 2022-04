Valeria Lynch reaccionó a los rumores se separación de Mariano Martínez.

Valeria Lynch se prepara para su tercer show en el Teatro Colón que contará con un invitado súper especial, su novio Mariano Martínez.

La participación del rockero en su performance sorprendió porque en este último tiempo comenzó a sonar cada vez más fuerte el rumor de que se habrían separado.

Sorprendida ante la pregunta de TN, que quiso saber si está soltera o si sigue en pareja con Mariano, Valeria hizo una firme aclaración con respecto a su romance.

¿VALERIA LYNCH SIGUE EN PAREJA CON MARIANO MARTÍNEZ?

La cantante se mostró sorprendida al enterarse de que circula una versión que indica que estaría nuevamente soltera.

"¿En serio? ¡Me acabo de enterar! No. Con Mariano estamos mejor que nunca", aclaró Valeria, desmintiendo el rumor.

Eso sí, se despidió remarcando que ni ahí desea casarse con él.

"No. Estamos tan bien así, ya ni pienso en eso. Me pasaron muchas cosas (con el matrimonio) que no son demasiado lindas. Lo único bueno son mis hijos", sentenció, contundente.