Valeria Aquino habló sin filtro sobre la delincuencia: "A los chorros, pena de muerte"

A días de haberse cruzado muy fuerte con Barbie Silenzy, la pareja del Polaco, Valeria Aquino sorprendió al hablar sobre la inseguridad.

Más sobre este tema Picante consejo de Marcela Tauro a Tini Stoessel por su romance con Rodrigo de Paul: "Ella tiene que cuidar su imagen, no nosotros"

La mamá de una de las hijas del cantante reveló que casi vive un hecho delictivo en la Costa, antes de llegar con su familia a su casa.

"Empecé tiro hace dos meses y hace poco quisieron entrar en casa a robarnos cuando estábamos llegando de la Costa, siempre que estoy llegando reviso las cámaras y había gente en la puerta, llamé a la policía y lograron agarrar a dos pero los otros se escaparon, imaginate estar adentro con la nena, es tristísimo", contó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Más sobre este tema Esposas de futbolistas dejaron de seguir en redes a Tini Stoessel y a China Suárez en medio del escándalo con Rodrigo de Paul

Y reveló que por sentirse insegura comenzó a practicar tiro.

"Me encuentro en un país muy inseguro, no solamente para las mujeres sino para todos y hay que tener defensa propia porque no sabemos con lo que nos vamos a encontrar, esto fue lo que me provocó empezar tiro, nunca estuvo en mis planes pero no encuentro forma y no volvería a ser madre por este tema", afirmó.

VALERIA AQUINO PIDIÓ "MANO DURA" PARA LOS LADRONES

"Es lamentable porque una persona entra a mi casa y le hace algo a mi hija, ¿qué tengo que hacer?, yo creo que desde el momento que un chorro o una persona que decide ser un chorro, porque podes evitar ser un hijo de put...".

"Hay gente para todo, hay gente que no merece vivir, estoy de acuerdo y yo soy muy cruel, soy más mano dura, les daría pena de muerte a los chorros, a los violadores, a los maltratadores, a los violadores, no tendría duda, no entiendo como en un país que encierran a una persona así le den la libertad en dos años", sentenció Valeria, contundente.