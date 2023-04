Valentina, la hermana de Marcos Ginocchio, presentó en sociedad a sus nuevas mascotas y enterneció a todos

Valentina, la hermana de Marcos Ginocchio, campeón de Gran Hermano 2022, presentó a sus nuevas mascotas en sociedad y enterneció a sus seguidores de Instagram.

La joven salteña adoptó a dos gatitos bebés de color blanco y compartió a través de sus storeis sus primeras fotos durmiendo juntos en su hogar familiar.

En las imágenes se la puede ver recostada mientras los dos pequeños gatitos duermen plácidamente, tapados con una mantita, en su pecho. ¡Pura ternura!

VALENTINA, LA HERMANA DE MARCOS GINOCCHIO, LES HIZO UN REGALO A LOS PARTICIPANTES DE GH 2022

A tres días de ingresar como visita a la casa de Gran Hermano 2022, Valentina Ginocchio, la hermana de Marcos, cautivó con su personalidad tanto a los participantes del reality como a los fanáticos del programa.

Con dulzura y amabilidad, Valen sorprendió a Julieta Poggio, Romina Uhrig, Lucila "la Tora" Villar, Camila Lattanzio y Nacho Castañares con un significativo regalo.

"Tenía algo para darles a los chicos, que están acá adentro hace mucho, y quería encontrar el momento", dijo la joven salteña, minutos antes de que comenzaran las nominaciones a los familiares de los integrantes de GH.

"Es una pequeña pulserita de parte de toda nuestra familia porque, más allá del juego, es admirable todo lo que están haciendo acá. Le están poniendo toda la onda”, explicó Valen, cosechando suspiros y sonrisas de los "hermanitos".

"Están lejos de la familia, con muchas emociones juntas y, sin embargo, siguen aquí. Es de parte de toda nuestra la familia", concluyó Ginocchio.

Con la pulsera en su poder, Julieta fue una de las participantes que reaccionó con más efusividad y cariño hacia la hermana de Marcos: "Ay, gracias Valen. Ya me la voy a poner y no me la voy a sacar".