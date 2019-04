Los últimos y estremecedores estados de WhatsApp del Huevo Toresani antes de suicidarse: "Demasiada la espera"

El lunes por la mañana el mundo del fútbol se conmocionó luego de que se conociera la noticia de la trágica muerte de Julio César “Huevo” Toresani (51). En diálogo con TyC Sports, Gabriel Coffi, el encargado del predio de la Liga Santafesina de Fútbol donde vívia el exjugador de Boca y River, relató: "Entré al cuarto para darle el desayuno y lo encontré muerto. Tenía un cable atado en su cuello".

Angustiado por la falta de trabajo y la imposibilidad de ver a su hijo por problemas familiares con su exmujer, quien lo denunció por violencia de género, el "Huevo" había compartido sugestivas reflexiones a través de sus estados de WhastApp instantes antes de quitarse la vida: “Llegó el momento. Demasiado la espera”. Una hora y media después, agregó: “Gracias amigos por estar. Ustedes ya saben”.

Al final, Toresani concluyó: “Y nos seguimos juntando con gente que a uno le saltó la mano y que no son capaces de preguntar cómo está uno. Igual, Dios pone las cosas en su lugar".

El dramático desenlace no fue sorpresa para quienes lo frecuentaban, ya que la semana pasada había intentado suicidarse con la ingesta de pastillas, pero lo salvaron con un lavaje de estómago: "No me sorprende lo que pasó. Cada vez que hablábamos, tocaba el tema del suicidio. Horas antes de encontrarlo, le había enviado un video a su amigo donde le manifestaba su intención de suicidarse”, afirmó Coffi.

“No era la primera vez que Toresani intentaba quitarse la vida. Estaba muy solo, le dolía mucho no poder ver a su hijo y tenía un solo amigo…", cerró.

Centro de Asistencia al Suicida (CAS): 135 línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires o (011) 5275-1135 todo el país www.casbuenosaires.com.ar ;

SOS Un Amigo Anónimo: (011) 4783-8888, de 9 a 19 www.sosunamigoanonimo.com.ar; Más información: www.suicidioadolescente.com.ar