La producción no le renovó el contrato para 2019 y la panelista se desahogó en las redes sociales.

En la mañana del lunes, Cinthia Fernández vivió una muy incómoda situación con Mariano Iúdica en Involucrados. El conductor anunció ¡en vivo y en su cara! que Sol Pérez la reemplazará en el panel del ciclo.

“Cinthia Fernández y Sol Pérez en el mismo equipo. Es como tener a Messi y a Neymar en el mismo equipo. Aprovechémoslas juntas esta semana”, comentó Iúdica, al tiempo que Cinthia gesticulaba con las manos que la habían echado. Al finalizar la transmisión, la bailarina recurrió muy enojada a su cuenta de Twitter. “¡Cuánta falta de respeto!”, escribió indignada.

Luego del desahogo, Cinthia recibió numerosas muestras de apoyo por parte de su seguidores. “Gracias por sus mensajes”, escribió Fernández. “Stay strong Cinthia (mantenete fuerte)”, le comentó Ángel de Brito. “Te amo”, le respondió la panelista.

También la doctora Mariana Lestelle se sumó a la discusión. “Y mientras tanto... qué falta de empatía por parte de algunos con @cinthifernandez. Fue una de las primeras en denunciar abusos en el medio. Pero ahí el colectivo no llegaba. Hoy no le renovaron el contrato, y delante de ella mostraron la nueva contratada. ¿Llegó el colectivo?”, fue el filoso tweet de la médica. “¡Gracias por tu apoyo y el de toda la gente! ¡Muchas gracias! Me sentí muy triste”, le contestó Fernández.

Además, otra seguidora criticó la decisión de reemplazarla. “@involucradostv mirá la primicia que les tiró @cinthifernandez y la rajan... Para sumar a ‘Nube’ Pérez”, escribió la mujer, en referencia a que la bailarina había conseguido la dirección del lugar en el que se encontraba el marido de Vicky Xipolitakis, Javier Naselli. “Gracias por el halago. Pobre Sol, es una buena compañera no tiene nada que ver”, salió en defensa de la modelo.