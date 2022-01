El tweet de Grego Rosello luego de que su ex, Stephanie Demner, confirmara su embarazo: "Yo estoy haciéndome un fernet un martes"

En 2017 Grego Rosello y Stephanie Demner anunciaron su separación. Pasó el tiempo e hizo que la influencer comience a salir con el tenista Guido Pella. Ahora ella anunció la noticia de su embarazo y su expareja, a través de Twitter, bromeó sobre su suerte en el amor y la de su expareja.

“Ya van dos exnovias que están embarazadas. Yo estoy haciéndome un fernet un martes”, twitteó, divertido un día después de que Ángel de Brito contó la noticia de la dulce espera y la modelo confirmó que está embarazada de una nena y que se llamará Ariana.

Como el instagramer aseguró que tenía dos exnovias, la pregunta sobre quién era la otra mujer que no era Stephanie no tardó en llegar. “Mi primera novia. Encima en ese caso fue al toque que cortamos, todavía tengo dudas de si no es medio ‘Gregorito’”, aseguró, divertido.

Los chistes de Grego Rosello tras el anuncio de Stephanie Demner de su embarazo

“Vi Spider-Man, tengo mil preguntas, te mando por WhatsApp. Como verás estoy listo para ser padre”, le respondió a un usuario de Twitter, que le pidió sumarse a sus “fernet de un martes”.

Incluso otra seguidora del influencer le propuso que salga con ella y lo comparó con el protagonista de Good Luck, Chuck, película estadounidense donde Chuck tiene una “maldición” por la que todas las mujeres después de acostarse con él, se enamoran y son felices.

“Grego, al parecer después de vos suelen encontrar al amor de su vida. Estoy interesada, hablame al priv”, señaló ella, haciendo que él remate con un desopilante “Good Luck Grego”.

