Turco García apuntó contra Martín Salwe tras quedar eliminado de El Hotel de los Famosos: "No quisiera estar en su piel"

Luego de convertirse en el último eliminado de El Hotel de los Famosos, Turco García apuntó sin filtro contra Martín Salwe, con quien había mantenido un tenso cruce dentro del reality de eltrece.

Sin ocultar las repercusiones que generó el locutor en el público, el exfutbolista dio una profunda nota en Por si las moscas –el ciclo radial que se transmite por La Once Diez- en la que se refirió al joven: “No quisiera estar en la piel de una persona que tiene tantas críticas en el país”, comenzó diciendo.

“A mí me puede decir de todo, mismo hasta decirme drogadicto porque yo ya lo superé eso. Hasta eso me banco porque, de última, lo fui y no lo voy a negar. Pero que me diga que soy falso, eso es lo que menos tengo”, agregó.

En cuanto a cómo se desenvuelve Salwe en el juego, analizó: “Martín no cambió hasta ahora, es igual. Es un pibe muy inteligente. Yo creo que lo va a poder revertir cuando salga. Ojalá que no desperdicie todo lo que tiene de bueno”.

En cuanto a su vínculo con Locho Loccisano, quien había tenido un fuerte ataque de pánico en el ciclo, remarcó: “Es muy jodido decir que una persona está inventando una enfermedad, la cual muchas personas y sus familiares también padecen. Yo le vi la cara a Locho y estaba desencajado. No podés inventar eso, no se hace una cosa así”.

Por último, el entrevistado reveló como repercutió esta experiencia en su vida: “Eso queda en mi conciencia. Sería un mal perdedor y también le estaría faltando el respeto a Imanol Rodríguez (quien lo venció), que lo hizo todo. Yo dije que no me divertía más y me fui, simplemente”.