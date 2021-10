El Tucu López reveló qué piensan con Sabrina Rojas sobre presentarse ante los hijos de ella como pareja: "En algún momento va a suceder"

El Tucu López y Sabrina Rojas se han convertido en la pareja del momento desde el mismo momento en el que decidieron dejar de ocultarse de la mirada pública y gritar su amor a los cuatro vientos. El actor brindó una entrevista a Implacables en la que aseguró que cree que la pareja está lo suficientemente consolidada como para comenzar a hablar sobre presentarse juntos ante los hijos que la actriz tuvo con Luciano Castro, Fausto y Esmeralda.

“La relación está cada vez mejor, está consolidada. No estamos conviviendo, obviamente. Sabri tiene dos hijos además, es complicado y muy pronto también. Cada vez que podemos nos vemos y la cosa va por ahí”, contó el Tucu López, que contó que la actriz lo está ayudando a buscar una nueva casa. “Yo soy muy vago para buscar departamento, para esto, para aquello. Soy malísimo para eso, pero Sabri es muy grosa y me está dando una mano grande. Me dice ‘mirá esto, mirá aquello ’. Me da una mano grande”, explicó.

“Se involucra porque es una copada, un ser humano del bien. Es divina, y me ve a mí ahí, boyando y sin saber para dónde encarar y dice ‘lo ayudo al chango este que está perdido’”, agregó, el Tucu López antes de revelar que todavía no se presentó ante Fausto y Esperanza Castro. “No los conozco a los chicos todavía. Lo estamos hablando. En algún momento va a suceder”, concluyó, el actor sobre los avances en su relación con Sabrina Rojas.