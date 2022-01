El Tucu López habló de la posibilidad de casarse con Sabrina Rojas: "Ella me sacó las fobias al compromiso y a la convivencia"

Feliz por el gran presente sentimental que vive con Sabrina Rojas, el Tucu López abrió su corazón y habló en profundidad de sus sentimientos hacia la mujer que logró conquistarlo y dio detalles de los futuros proyectos que tiene con ella.

“No me niego a nada que me haga feliz”, fue la contundente frase que expresó la figura de Sex en una nota que dio en Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez. Y agregó, sincero: “Sabrina me sacó las fobias al compromiso y a la convivencia”.

En cuanto a su día a día, el Tucu remarcó: “Sabrina se lleva como puede con mis manías, ella es re Revista Living y yo soy súper relajado y desordenado. Pero hasta donde yo sabía era medio fóbico y el presente con ella me encuentra con otras sensaciones”.

Tucu López: "Sabrina me sacó las fobias al compromiso y a la convivencia". G-plus

Por último, el entrevistado se refirió al nuevo ciclo que podrá verse por la pantalla de América, donde compartirá pantalla con su pareja y con otros panelistas, periodistas y figuras de la televisión: “Emparejados es una reunión de amigos para charlar sobre la tele. Es un resumen de la tele y un panel picante y variopinto”, sintetizó.