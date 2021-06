Tucu López habló a corazón abierto tras su separación de Jimena Barón: "Extraño un montón a Momo"

Aunque negó la posibilidad de reconciliarse con Jimena Barón, Tucu López remarcó que la quiere mucho y aprovechó su ida y vuelta con Ulises Jaitt en El show del espectáculo para asegurar que extraña muchísimo a Momo.

Tucu habló a corazón abierto sobre el hijo de su ex con Daniel Osvaldo y elogió su forma de ser. "A Momo lo extraño un montón. Momo es espectacular. Lo conocí como al tercer día de conocer a Jime. Y ella lo cría de una manera muy genial, con mucha libertad", contó.

En ese punto, subrayó que había consolidado con Momo un vínculo aparte del suyo con Jimena: "Con él teníamos una relación aparte, nos íbamos juntos, solos, a jugar videojuegos o se quedaba a dormir acá a veces".

Sin embargo, no cree que sea buena idea seguir en contacto con él tras haberse separado de la jurado de La Academia (eltrece). "En cuanto a seguir manteniendo el vínculo, me parece que podría ser raro para él. Es muy inteligente pero es muy chico todavía. Tiene siete años, yo no sé si él puede llegar a comprender que el ex de su mamá.... Siempre hay que cuidar la cabeza de los niños", sumó.

Y si bien se despidió afirmando que le encantaría verlo, dudó en si el reencuentro sería lo mejor para el niño.

¿Se dará?