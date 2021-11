El Tucu López conoció al hijo de Sabrina Rojas en una jornada al aire libre: "Tranca de facha viene Fausti"

Este domingo, Sabrina Rojas y el Tucu López pasaron el día en una quinta, ocasión que ella aprovechó para presentarlo a su hijo Fausto. Los artistas se mostraron en redes muy divertidos junto al pequeño y le dedicaron algunos mensajes.

Por la tarde, Sabrina se mostró en Instagram tomando sol con el actor de Sex y su perro Elvis, ocasión que ella aprovechó para echarle en cara que él “siempre compra cosas desde su teléfono” celular. El Tucu, muy divertido, aprovecha para salir de inmediato de escena acusando un llamado telefónico.

En otras stories, la actriz de Desnudos se mostró junto a sus amigas y nuevamente con su pareja que la hizo reír con una careta robotizada de Chebacca. “¿Quién es? Ese movimiento de caderas lo conozco”, fue la pícara frase que ella utilizó para referirse a su disfraz.

SABRINA ROJAS LE PRESENTÓ A SU HIJO FAUSTO AL TUCU LÓPEZ

Finalmente, en una tercera story, se puede ver a Sabrina y el Tucu junto a Fausto, el más pequeño de los hijos de Rojas y Luciano Castro, y en esta oportunidad fue el actor el que eligió expresarse. “Alguien que me preste unos ojos claros para estar a tono”, escribió junto a una foto delos tres juntos.

“Esa genética si te la robo, che. Tranca de facha viene Fausti”, agregó el Tucu López en un reposteo del video de Sabrina de los tres juntos.

Flor Vigna alabó hace algunos días la manera en que Rojas y Castro llevan adelante su separación frente a los niños. “Se ve, tanto en ella como en Luciano (con quien tiene a sus hijos Esperanza y Fausto) que tienen ganas de sumar, de cuidar mucho a su familia. Son dos personas que se conocen, se entienden y se quieren mucho”, señaló la actriz.

"Al principio, no lo tomaron bien. Tratamos de que todo sea de la forma más hermosa posible, de que se den cuenta de que no nos separamos como familia y de que nos vean juntos en la cotidianidad. Hay semanas que nos cuesta más. Fácil no fue porque son niños muy chiquitos, es un proceso de acompañarlos y hacerles entender que todo está bien", le contó por su parte Sabrina Rojas a la revista Gente.