La tristeza del Polaco por la muerte de su papá, Jorge Carlos: "Falleció mientras dormía"

Este jueves Barby Silenzi le confirmó a Ciudad que Jorge Carlos, papá del Polaco que influyó notablemente en la vida del cantante, "falleció mientras dormía". La noticia también la brindaron la productora que representa a Ezequiel Cwirkaluk y la replicó Ángel de Brito en las redes sociales.

"Enviamos nuestras condolencias y abrazamos fuerte a la familia Cwirkaluk en este duro momento. QEPD Jorge", se lee en el mensaje que la productora Junior publicó en su perfil de Instagram. El cantante publicó el domingo un sentido mensaje dirigido a Jorge, con motivo de la celebración del Día del Padre: "Feliz día al mejor papá del mundo... siempre me quedaré con todo lo que me enseñaste lo bueno y lo malo... y si te tendría que elegir lo volvería a hacer”, escribió.

En varias entrevistas, El Polaco recordó el duro pasado de adicciones de Jorge, y cómo influyó eso en su infancia y adolescencia, cuando él mismo decidió internarse para superar sus problemas con las drogas y ayudar a su mamá Mariana. “Yo creo que en el tema de las adicciones es como un minuto a minuto, es algo que a veces estás bien y a veces hay recaídas. Pero dentro de todo lo que viví en mi infancia, yo saco las cosas buenas y mi viejo como pudo me enseñó a ser un buen tipo”, contó en una entrevista en Los Mammones.

“Me acuerdo que se lo llevaban porque se tenía internar en (la clínica psiquiátrica) Open Door, en Luján, un loquero. Y me acuerdo que lo último que hizo fue vender su moto, tenía una Zanella Sapucai, y me compró un bajo y una guitarra. Y yo, después de eso, aprendí a tocar el bajo y la guitarra con eso, te lo juro por mis hijos”, agregó el cantante. “Él lo hacía con el corazón. Mi viejo es mi ídolo y mi gran debilidad porque cuando yo lo veo mal, me quiebro. No lo puedo ver mal”, recordó El Polaco sobre Jorge.

Asimismo, el cantante recordó cómo pudo retribuirle a Jorge Carlos todo lo que hizo por él en esa oportunidad cuando alcanzó la fama con su música. “Junté mis pesos y como mi viejo vivía de alquileres, lo saqué de la villa y lo llevé a un lugar más tranqui. Le pude comprar una casa a mi viejo y te puedo asegurar que después de eso, Dios me trajo una bendición terrible”, concluyó El Polaco frente a Jey Mammon.