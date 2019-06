El triste recuerdo de Fernando Dente de su despertar sexual: "Fue con un compañero colegio; él me decía..."

De la mano de su profesión artística, la vida privada de Fernando Dente (29) tomó alcance público. Pese a eso, el actor siempre midió sus palabras y abrió la puerta de su intimidad con muchos reparos, hasta el año pasado, cuando contó abiertamente en Instagram que se sentía orgulloso de ser gay.

Con su identidad y sexualidad asumida interna y públicamente, Fernando contó en la revista Gente que su despertar sexual fue a temprana edad, con cierta incomodidad y tristeza. A los 13 años, Dente se sintió atraído por un compañero del colegio La Salle de Flores, pero lo marcó con su hostil actitud y frases desafortunadas: "Que quede claro que acá, el puto no soy yo", expuso Fer, replicando lo que le decía su compañero.

Ante ese trato, Dente optó por ocultar sus verdaderos sentimientos y enfocarse en el trabajo: "Esto no va. Quiero ser como Julio Bocca y vivir enfocado en mi carrera... Por aquel entonces, para mí, los gays no hablaban de esas cosas, no tenían vida sexual".

Pero esa postura no furó mucho tiempo, después conoció a una chica, quien fue su novia durante dos años: "Me deslumbró. Ella, su casa llena de cuadros de Fidel Castro y el Che Guevara, y, principalmente, del calor de hogar que siempre busqué. Yo era un hijo más. De hecho, aún seguimos en contacto con ella y con sus papás".

Experimentada esa etapa, Fernando a los 17 terminó de asumir su sexualidad y reflexionó: "No es mi camino. El amor debería completarse con pasión... Me hice cargo del deseo. De la identidad sexual por la que había sufrido durante tanto tiempo. Culpándome. Convencido de que estaba maldito. Y por lo que había llegado hasta a odiarme".

