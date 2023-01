Tremendos posteos de Mauro Icardi tras el rumor de romance de Wanda Nara con un jugador casado: "Solo le avisé a una pobre cornuda"

Luego de las fuertes repercusiones que despertó la información que reveló Jordi Martin en Intrusos, al asegurar que Wanda Nara le habría sido infiel a Mauro Icardi con Keita Baldé -excompañero del futbolista que jugó con él en el Inter de Milán- el marido de la empresaria dio que hablar con sus tremendos posteos.

A través de Instagram Stories, Icardi volcó su furia ante estas versiones: “Te voy a ahorrar el chimento de mañana así tenés tiempo para otra cosa. Solo le avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no para de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados) desde hace rato”, comenzó diciendo Mauro, en referencia a la charla que mantuvo con Simona Guatieri, la esposa de Baldé.

“También tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados de Instagram porque mi propia mujer me los mandó (obviamente no los voy a publicar) solo te voy a publicar mi puesta en contacto de anoche con esta chica, y aclararte que no tuve ninguna pelea con Wanda porque estuvimos hasta las 6 am de Turquía hablando por videollamada organizando la vuelta de nuestros hijos”, agregó.

Y siguió: “También te voy a aclarar que Wanda no usa mi tarjeta para nada porque sacó las propias de una cuenta que tenemos en Argentina, como tercero y último, de mi ambiente quedate muy tranquilo que nadie te contactará nunca, y si sucede te autorizo a publicar pruebas, pero que sean un poquito mejores que las que tenés para tratarme de mentiroso y todo lo que das por hecho”.

Por último, Mauro Icardi difundió la conversación que mantuvo con la esposa de Keita, en la que el jugador le aclara (recurriendo al idioma italiano) que le da pena verla así y que se lo dice con el corazón.

PROFUNDAS PALABRAS DE ICARDI A VALENTINO, EL HIJO DE WANDA NARA Y MAXI LÓPEZ, POR SU CUMPLEAÑOS

Si bien su presente sentimental junto a Wanda Nara sigue despertando dudas, Mauro Icardi dejó en claro el fuerte amor que siente por Valentino, Benedicto y Constantino, los hijos que la empresaria tuvo con Maxi López.

Así quedó demostrado en el posteo que el futbolista hizo en las redes donde saludo a Valentino por su cumpleaños: “Feliz cumpleaños, Bomber de mi corazón. Hay millones de fotos que podría elegir, pero esta es la que más orgullo me da”, comenzó diciendo Icardi en Instagram, junto a una foto en la que se lo ve con el pequeño en una canchita de fútbol.

“Un ser humano con un corazón que no te entra en el pecho. Tan bueno y tan responsable como eras ya desde esos tiempos por tu sueño de jugar a la pelota y en la vida cotidiana”, agregó, a corazón abierto.

“Cuántas horas que pasamos pateando en esta canchita , ¿eh, Bomber? Hoy ya sos un adolescente de 14 años, pero”, continuó.

Y cerró: “Deseo que la vida te siga llenando de cosas buenas y que todas tus metas y sueños se puedan cumplir.. Te amo, Bomber @official_valentino.lopez”.