Tremendo video de Tamara Báez llorando: apuntó contra L-Gante luego de que entraran a robar en su casa

El enfrentamiento que mantiene L-Gante con Tamara Báez sumó un nuevo capítulo, en medio del conflicto judicial que mantienen. Ahora la exnovia del cantante subió a su Instagram un video donde mostraba el faltante en su casa de un auto, una moto y varias zapatillas apuntando hacia su ex como el responsable.

“Vengo acá a buscar un poco de ropa y faltan zapatillas. ¿Qué onda? ¿Andan en atrevidos?”, lanzó, mientras mostraba su guardarropas de la casa de un country en la que vive. “Se llevaron el auto, la moto, se llevaron mis zapatillas. ¿Qué onda? Y está bici no sé de quién es, pero está acá”, señaló, mientras recorría la propiedad.

También se filmó llorando, angustiada por la situación. “Hacen lo que se les canta bien el ort… conmigo y así fue siempre”, señalá, rota en llanto.

"Estoy sola, me siento sola y no entiendo cómo podés ser tan mala persona. Si ya estás con otra persona, hacé tu vida y no me rompás las bolas. ¿Qué venís a entrar acá a llevarte lo mío?". G-plus

“No me importa que me vean así, pero tengo mucha bronca y están siendo súper, súper injustos conmigo porque la vengo pasando mal desde hace mucho tiempo. Ahora que me sigan haciendo pasar por esto no da”, aseguró, desconsolada.

"Yo tengo que estar bien por mi hija. Estoy sola, me siento sola y no entiendo cómo podés ser tan mala persona", señaló, apuntando hacia su expareja y padre de su hija, Jamaica.

