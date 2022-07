Tremendo sincericidio de Alex Caniggia tras quedarse a solas con Martín Salwe a poco de que se viva la gran final: "No tenemos de qué hablar, no es mi amigo"

Son muchos los nervios y la adrenalina que viven Alex Caniggia y Martín Salwe en las instancias finales antes de que se conozca cuál de ellos será el gran ganador de El Hotel de los Famosos. Sin embargo, para uno de ellos, no es fácil la convivencia.

“Me estoy pegando un embole con ‘musculito de leche’. No tenemos de qué hablar, no es mi amigo y no quiero que lo sea. ¿Qué mier… hago?”, se sinceró el hermano de Charlotte Caniggia sobre su compañero.

Además, Alex recordó a Melody Luz, a quien conoció en el reality de eltrece y de quien se enamoró: “Tengo ganas de estar en casa mirando tele con Carlita”, expresó.

En esta cuenta regresiva, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia se mostró algo angustiado y con mucha bronca por haberse lesionado el pie y sentir mucho dolor antes de dejarlo todo en los juegos.