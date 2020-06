Tremendo posteo de Moria Casán contra Jorge Rial: "Es un pibe que está en la tele gracias a mí #CríaMonstruos"

Sin filtros y con su lengua karateka más afilada que nunca, Moria Casán realizó un posteo en Instagram en el que apunta directamente contra Jorge Rial.

Vale recordar que la diva y el conductor están enfrentados desde que Moria reemplazó a Rial en Intrusos cuando él se tomó una licencia en América debido a la escandalosa pelea que protagonizó con su hija Morena.

En medio del escándalo de Rubén Mühlberger, que Intrusos trata a fondo y donde han hablado de la relación de Moria con el médico; ella le dedicó una publicación en las redes que va a generar polémica.

Casán le agradeció a una seguidora que le envió una captura de la emisión de canal Volver de su ciclo A la noche con Moria y el programa especial que realizó con sus dos exmaridos, Mario Castiglione y Luis Vadalá con la conducción de Rial.

Primero elogió a Castiglione y se preguntó por Vadalá, que no está en la imagen: “¿¿Y el otro que no se ve? No es #AlcanzameElBulónCacho”

En la imagen, Rial aparece blureado y ella escribió: “¿¿¿Quién es el otro que está blureado??? Ahhhhhhh creo que es un pibe que está en la tele gracias a mí y a ese programa ‘Moria y sus dos maridos’”.

Y agregó, picantísima: “ #CRIA_MONSTRUOS y se te abrojarán hasta que se den cuenta que son hijos de un pene inexistente, porque ya EL #HDP es un cliché machista al igual que el #AndáALaConchaDeTuHna, ¿la lora la de...?”

“¿Para desasnar aún más la ironía? #HDP no es lo que piensan... ¿saben qué es? #HeladoDePollo #NoExistís Tengo ganas de viboratear y estoy con instinto agudo de darle a la #YUGULAR hasta le chuparía #LA_YUGULAR #Antiaging #VampirizarSangreAjena ó como en la orto #Autovampirizarse”, cerró Moria, polémica.