Tremendo momento en vivo de Tomás Holder al cortar una entrevista con Georgina Barbarossa y querer irse: "Quiero retirarme, no me siento cómodo"

Tomás Holder protagonizó un momento de tensión durante la mañana del jueves en A la Barbarossa tras cortar una entrevista en vivo con Georgina Barbarossa.

“Quizás estaría bueno terminar la charla que estamos teniendo, estoy incómodo porque estoy escuchando comentarios de la mesa”, dijo el exparticipante de Gran Hermano 2022.

Luego, explicó qué fue lo que lo enojó: “Recién escuché que dijeron ‘en tres meses se pelean’, siento que me siguen faltando el respeto".

“Muchas gracias por invitarme, por el espacio pero quiero llegar hasta acá”, expresó el joven y la conductora insistió: “No te vayas, un segundito”.

“Igual Georgina no quiero hablar más, quiero retirarme, no me siento cómodo ¿Me sacan esto?”, le dijo Tomás a la producción y Barbarossa dijo: “Vamos al corte”.

TOMÁS HOLDER CONTÓ CÓMO SE LLEVAN SU MAMÁ Y SU NOVIA

Después de las críticas por los videos con su mamá, Tomás Holder contó cómo se lleva con su novia, Paula Balbi, con quien sale hace cinco meses.

“Mi mamá siempre fue una mujer media celosa de mí, pero es muy respetuosa, tienen una relación muy tranquila, se conocieron muy poco”, detalló Holder.