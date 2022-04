Tremendo cruce de Yanina Latorre con Estefi Berardi por la noticia de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "Soy la número uno y vos contás likes"

Yanina Latorre y Estefi Berardi protagonizaron un fuerte cruce en LAM luego de que la nueva angelita publicara un picante tweet mientras la primera daba información del romance de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

“Re coucheado el relato”, fue el tweet que Berardi publicó mientras Latorre, quien tiene buena relación con los padres de Tini, hablaba sobre la polémica relación con el futbolista en la emisión de América.

“Lo bueno sería que cuando hablo, en vez de bardearme en Twitter me digas en la cara lo de coacheado el relato”, la encaró Yanina y Estefi retrucó: “Es que me parece re coacheado el realto, sí, te lo digo”.

“Nadie me coachea porque yo no soy vos, por eso soy la número uno y estoy en los Martín Fierro y vos no amora, tenés mucho para aprender. Vos estas contando likes mientras yo estoy hablando con ellos en Europa”, sentenció Latorre.

Más sobre este tema Fuerte dato de Estefi Berardi sobre Camila Homs tras la separación de Rodrigo de Paul: "Ella tenía la esperanza de que él vuelva"

FIRME DEFENSA DE ANDREA TABOADA A YANINA LATORRE TRAS SU CRUCE CON ESTEFI BERARDI

Andrea Taboada defendió a Yanina Latorre tras su cruce con Estefi Berardi en LAM, quien publicó un polémico tweet al mismo tiempo que la histórica angelita hablaba del noviazgo de Tini Stoessel y De Paul.

“¿Por qué no se lo decís en el programa?”, le preguntó contundente Taboada y Estefi le contestó: “Porque no me dejan hablar”. “Le gusta victimizarse en Twitter”, cerró Yanina al respecto.