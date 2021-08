El tremendo cruce en vivo entre Evelyn von Brocke y Virginia Gallardo en Intrusos: "¡Estás inventando!"

La armonía que reinaba en el panel de Intrusos se quebró este jueves, cuando Virginia Gallardo le reprochó a Evelyn von Brocke unos incisivos comentarios que había hecho sobre ella, luego de que se negara a dar su testimonio en la docuserie sobre Ricardo Fort. “Me enojo porque me tengo que fumar comentarios como el de Evelyn, de que todos sabían que (las novias de Ricardo) éramos pagas, teníamos tarjetas”, arremetió la expareja de Fort.

En ese momento, Von Brocke frenó a Gallardo: “No fueron comentarios míos, sino comentarios de ese momento y que el propio Ricardo decía de vos. Que le entregaba una tarjeta de crédito a cada chica con la que él salía. Lo dijo Ricardo Fort, no Evelyn von Brocke”.

Virginia: -Por eso no te lo dije a vos. ¿Y yo qué te respondí? ¡Que lo pude aclarar en vida! Que lo demostré, que jamás me quedé con algo y no robé. Es como un deja vu.

Evelyn: -Una cosa es salir con un señor que es machista, que dice que le entrega una tarjeta de crédito negra (N del R: sin límite de gastos), como diciendo que es una pertenencia, y otra cosa es Virginia que decide…

V: -¿Es feminista decir “pedirle una roca (N del R: una piedra preciosa) a tu marido”?

E: -No, yo nunca le pedí nada a mi marido.

V:-El otro día lo hiciste a modo de humor.

E: -Lo conté de otra persona que pidió una roca a su pareja, no yo…

V: -Entro otra vez en una cosa de ¿otra vez tengo que explicar? ¿De verdad tengo que agradecer? No es personal. ¿De verdad tengo que caer en esto?

E: -No es mi estilo, pero no voy a permitir esto. Aparte, estás contando algo que escuchaste mal fuera del aire, que se habló internamente acá que fue un chiste.

V: -Fue al aire. Igual, no es personal.

E: -¿Yo hablé al aire de una roca? Yo a mis amores, a mis hombres, nunca les pedí abslutamente nada porque laburo desde los 15 años.

V: -Yo un consejo que le diste a la exmujer de Fabián Doman, quizá en un modo de broma. Y quizá después la gente opina que tengo que agradecer.

E: -¡Pero no inventes!

V: -No, no invento.

E: -¡Estás inventando!

V: -Después me tengo que fumar que otra vez se hable… Pasaron 10 años de mi relación con Ricardo Fort.

Agotada la explisiva discusión entre Virginia Gallardo y Evelyn von Brocke, el programa siguió al aire con un clima súper tenso.